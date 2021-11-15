Россиянин совершил кругосветку на советском автобусе

Путешественник Саша Холодый проехал на советском школьном автобусе от Москвы до Магадана и рассказал о кругосветном путешествии. Об этом пишет «Туристас».

Фото: @sashaholodniy @sashaholodniy

Первую кругосветку россиянин совершил в 2017 году. Тогда он посетил 61 страну и установил девять рекордов России.

«Это будет первая часть гипотетической кругосветки, потому что мы ничего не можем сделать, сейчас границы все закрыты. Но до Владивостока летом мы, надеюсь, доедем», — рассказал Саша Холодный.

@sashaholodniy

Путешественник принял участие в выставке «Поехали 2021», в рамках которой представили товары для активного отдыха. На экспозиции он представил двухэтажный английский автобус Double Decker 1964 года выпуска. Следующим летом россиянин планирует поехать на нем из Москвы во Владивосток.