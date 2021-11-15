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Россиянин совершил кругосветку на советском автобусе

Мира Маркина
1 час назад

Путешественник Саша Холодый проехал на советском школьном автобусе от Москвы до Магадана и рассказал о кругосветном путешествии. Об этом пишет «Туристас».

Россиянин совершил кругосветку на советском автобусе
Фото: @sashaholodniy@sashaholodniy

Первую кругосветку россиянин совершил в 2017 году. Тогда он посетил 61 страну и установил девять рекордов России.

«Это будет первая часть гипотетической кругосветки, потому что мы ничего не можем сделать, сейчас границы все закрыты. Но до Владивостока летом мы, надеюсь, доедем», — рассказал Саша Холодный.

@sashaholodniy

Путешественник принял участие в выставке «Поехали 2021», в рамках которой представили товары для активного отдыха. На экспозиции он представил двухэтажный английский автобус Double Decker 1964 года выпуска. Следующим летом россиянин планирует поехать на нем из Москвы во Владивосток.

Ранее британец отправился в кругосветку из Магадана на лошадях. Никита Греци готовился к путешествию не один месяц. Он учился ездить на лошадях в Монголии, а в якутском Оймяконе испытывал себя и свою одежду на выносливость к холоду. Около года британец ждал открытия границ, а летом купил лошадей и отправился в Магадан.

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