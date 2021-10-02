Британец отправился в кругосветку из Магадана на лошадях

"Конечно, я планирую вернуться в Магадан, и здесь должно завершиться мое путешествие вокруг света. Но сейчас главная цель - пройти всю Россию и добраться до Лондона. С такой задачей могут справиться только эти лошади. Они якутской породы и легко переносят морозы за шестьдесят и 30-градусную жару. Ночевать мы будем в палатке. С собой буду вести запас сена для них, планирую преодолевать 50-60 километров в сутки", — отметил Никита Греци.