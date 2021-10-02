Британец отправился в кругосветку из Магадана на лошадях

Британец со славянскими корнями Никита Греци отправился в кругосветное путешествие на лошадях из Магадана. Об этом сообщают РИА Новости.
Греци готовился к кругосветному путешествию на лошадях не один месяц. Он учился ездить на лошадях в Монголии, а в якутском Оймяконе испытывал себя и свою одежду на выносливость к холоду. Около года британец ждал открытия границ, а уже летом купил лошадей и отправился в Магадан. и ждал открытия границ из-за ситуации с COVID-19. Этим летом купил лошадей в Якутии и отправился с ними в Магадан.
"У меня была мечта побывать на Охотском море. Здесь стартует моя экспедиция. Я знаю, что это будет очень сложно. Есть многое, к чему я, наверное, не готов. И это впервые в истории. Такие расстояния, которые нам предстоят, никто еще не преодолевал. Но со мной мои друзья – лошади Артек и Белый", — рассказал РИА Новости путешественник.
В Магадане, на берегу Охотского моря, якутские друзья Греци совершили обряд кормления духа лошади. какое-то время друзья будут сопровождать его по трассе "Колыма".
"Конечно, я планирую вернуться в Магадан, и здесь должно завершиться мое путешествие вокруг света. Но сейчас главная цель - пройти всю Россию и добраться до Лондона. С такой задачей могут справиться только эти лошади. Они якутской породы и легко переносят морозы за шестьдесят и 30-градусную жару. Ночевать мы будем в палатке. С собой буду вести запас сена для них, планирую преодолевать 50-60 километров в сутки", — отметил Никита Греци.