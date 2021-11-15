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Россиянка на параплане упала на крышу жилого дома в Турции

Мира Маркина
2 часа назад

Туристка из России летала на параплане в Аланье, не справилась с управлением и упала на жилой дом. Видео опубликовало издание Sabah.

Инцидент произошел 12 ноября. 26-летняя девушка Анна Левитова взлетела с парапланом с 800-метровой горы Яссы Тепе. Из-за сильного ветра россиянка потеряла контроль над управлением при снижении высоты и зацепилась парашютом за крышу одного из домов в жилом квартале.

Местные жители сообщили о произошедшем в экстренные службы. Спасатели сняли туристку с крыши с помощью пожарной лестницы. Девушку доставили в больницу с переломом лодыжки. Состояние россиянка оценивается как нормальное. Сейчас она проходит лечение.

Тем временем в Анталии снова лето, и туристы заполнили пляжи.

Новости путешествий,Видео,Анна Левитова,
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