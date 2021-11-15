Туристка из России летала на параплане в Аланье, не справилась с управлением и упала на жилой дом. Видео опубликовало издание Sabah.

Инцидент произошел 12 ноября. 26-летняя девушка Анна Левитова взлетела с парапланом с 800-метровой горы Яссы Тепе. Из-за сильного ветра россиянка потеряла контроль над управлением при снижении высоты и зацепилась парашютом за крышу одного из домов в жилом квартале.