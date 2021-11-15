В Анталии снова лето, а туристы заполнили пляжи

«Ехали по путевке и переживали, повезет ли с погодой. Думали, что будем купаться только в подогреваемом бассейне, но вода в море вполне хорошая, дети играют на пляже, мы довольны. Оказалось, что мы попали в лето! Мне друзья звонили, сказали, что на Урал пришли морозы и ветры. А мы здесь, в Турции, и рады солнцу».