В Анталии снова лето, а туристы заполнили пляжи

Обычно в ноябре завершается туристический сезон в Турции, но не в этом году. В Анталью вернулось лето: температура воды все еще комфортная, поэтому туристы заполнили пляжи.
По сообщению туриста, иностранные путешественники, приехавшие в Турцию во всю купаются в море и загорают на пляжах, так как температура воздуха в Анталии днем держится на отметке +25°C-+26°C, а ночью опускается не ниже +19°C. При этом температура морской воды составляет около +23°C.
«Ехали по путевке и переживали, повезет ли с погодой. Думали, что будем купаться только в подогреваемом бассейне, но вода в море вполне хорошая, дети играют на пляже, мы довольны. Оказалось, что мы попали в лето! Мне друзья звонили, сказали, что на Урал пришли морозы и ветры. А мы здесь, в Турции, и рады солнцу».
По сообщению метеорологов, большая часть наступившей недели в провинции Анталия будет солнечной.
До этого мы показывали, как российские туристы проводят ноябрь в Турции.