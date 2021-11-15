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В Израиле решили перенести дату открытия границ для россиян

Даша Краснова
40 минут назад

Власти Израиля решили перенести дату открытия страны для привитых «Спутником V» российских путешественников с 15 ноября на 1 декабря. Информацию передает РИА Новости.

В Израиле решили перенести дату открытия границ для россиян
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Известно, что открытие границ республики отложено из-за технических сложностей.

«В связи с обнаруженными трудностями технического и юридического характера в существующей процедуре въезда для иностранных туристов, въезд туристов, вакцинированных "Спутником" станет возможен начиная с 1 декабря 2021 года», — говорится в сообщении.

В настоящее время над синхронизацией российской и израильской систем работают профессиональные группы профильных специалистов.

До этого "Рамблер" сообщал расширенные условия въезда в Израиль для россиян.

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