В Израиле решили перенести дату открытия границ для россиян

Власти Израиля решили перенести дату открытия страны для привитых «Спутником V» российских путешественников с 15 ноября на 1 декабря. Информацию передает РИА Новости.
Известно, что открытие границ республики отложено из-за технических сложностей.
«В связи с обнаруженными трудностями технического и юридического характера в существующей процедуре въезда для иностранных туристов, въезд туристов, вакцинированных "Спутником" станет возможен начиная с 1 декабря 2021 года», — говорится в сообщении.
В настоящее время над синхронизацией российской и израильской систем работают профессиональные группы профильных специалистов.
До этого "Рамблер" сообщал расширенные условия въезда в Израиль для россиян.