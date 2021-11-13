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Россияне заплатили 560 тысяч и "оказались в заложниках" на Мальдивах

Мира Маркина
3 часа назад

Российская туристка с семьей отправилась на отдых на Мальдивы и рассказала о неприятной ситуации, произошедшей с ними. Об этом пишет TourDom.ru.

Россияне заплатили 560 тысяч и "оказались в заложниках" на Мальдивах
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Туристка по имени Мария с мужем и двумя детьми прилетели в Мале в конце октября. Россияне сдали тест на коронавирус на месте. У женщины он оказался положительным, а у остальных членов семьи – отрицательным.

Путешественников отправили в карантинный отель Fun Island. За проживанием им пришлось заплатить 7700 долларов (561 326 рубля) и 650 долларов (47 384 рубля) за трансфер.

«Нам сказали, что стоимость проживания рассчитана исходя из срока 28 дней – карантин может быть продлен на 2 недели, если заболевший и контактировавшие с ним будут проживать в одной комнате. Но заверили, что это формальность – через 14 суток нас отпустят, а половину суммы, полученной как залог, вернут», – рассказала россиянка.

Муж с детьми жили в бунгало, а Мария – на открытой веранде, чтобы не контактировать. Когда закончился срок карантина и тесты показали отрицательный результат, россияне запланировали вылететь домой, но в отеле им отказались предоставлять оплаченный трансфер. Руководство гостиницы заявило, что они жили в месте, и семья могла заразиться в последний день карантина, поэтому они должны пробыть там еще дополнительные две недели, а затем повторно сдать ПЦР-тест.

«Мы просто оказались здесь в заложниках», – возмутилась туристка.

Заведующий консульским отделом посольства РФ в Шри-Ланке и на Мальдивах Олег Руднев рассказал, что они уже занимаются решением ситуации:

«Мы в постоянном контакте с руководством МИД Мальдив и надеемся, что завтра ситуацию удастся разрешить, семья сможет вылететь на родину».

Ранее стало известно, что россияне резко заинтересовались вакцинными турами.

Новости путешествий,Олег Руднев,МИД,
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