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В РЖД рассказали, как изменится пассажиропоток из-за QR-кодов

Даша Краснова
1 час назад

Заместитель генерального директора ОАО «Российские железные дороги» Дмитрий Пегов заявил, что введение QR-кодов в поездах несильно отразится на пассажиропотоке. Его слова передает РИА Новости.

В РЖД рассказали, как изменится пассажиропоток из-за QR-кодов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Напомним, что финальная версия законопроекта еще не готова, так как инициатива должна пройти дополнительные обсуждения в Госдуме.

«Но ту версию, которую я видел вчера, я не думаю, что она как-то сильно отразится на нашем пассажиропотоке», — оценил влияние законопроекта заместитель главы РЖД.

Пегов уверен, что пассажиры будут соблюдать законы и уже имеют необходимые сертификаты, которые нужно предъявить при посадке в поезд.

«Конечно, мы будем всем помогать и приложим все усилия, чтобы комфорт остался на том же самом уровне», — добавил спикер.

Ранее мы сообщали, что туристы начали отказываться от поездок из-за QR-кодов.

Новости путешествий,Дмитрий Пегов,РЖД,Госдума,РИА Новости,
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