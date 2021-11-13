В РЖД рассказали, как изменится пассажиропоток из-за QR-кодов

Заместитель генерального директора ОАО «Российские железные дороги» Дмитрий Пегов заявил, что введение QR-кодов в поездах несильно отразится на пассажиропотоке. Его слова передает РИА Новости.
Напомним, что финальная версия законопроекта еще не готова, так как инициатива должна пройти дополнительные обсуждения в Госдуме.
«Но ту версию, которую я видел вчера, я не думаю, что она как-то сильно отразится на нашем пассажиропотоке», — оценил влияние законопроекта заместитель главы РЖД.
Пегов уверен, что пассажиры будут соблюдать законы и уже имеют необходимые сертификаты, которые нужно предъявить при посадке в поезд.
«Конечно, мы будем всем помогать и приложим все усилия, чтобы комфорт остался на том же самом уровне», — добавил спикер.
Ранее мы сообщали, что туристы начали отказываться от поездок из-за QR-кодов.