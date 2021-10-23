Туристы начали отказываться от поездок из-за QR-кодов

Туристы начали массово отказываться от поездок по России из-за введенных ограничений. Об этом сообщает портал "Турдом" со ссылкой на представителей туроператоров.

Так, больше всего путевок туристы отменили в Крым. Для того, чтобы заселиться в отель полуострова, необходим QR-код. Многие туристы оказались к этому не готовы и начали отменять путевки. Один из отельеров рассказал, что за два дня после введения этого правила потерял два миллиона рублей из-за отмен.

Начали отменять и экскурсионные школьные туры в Москву на праздники. Многие родители опасаются за безопасность детей, а гиды не знают, что делать с питанием из-за закрытия кафе и ресторанов.

Третьим по популярности направлением с отменами стал Санкт-Петербург. Несмотря на то, что ограничения там вводятся с 15 ноября, туристы снимают бронь "на всякий случай".