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Что будет на российских курортах во время нерабочей недели

Диана Товсепова
1 час назад

Российские курорты уже среагировали на введение "коронавирусных каникул".

Что будет на курортах РФ во время нерабочей недели
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

На Кубани с с 25 октября по 1 декабря ограничат проведение массовых, спортивных и культурных мероприятий. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

При этом нерабочими днями в регионе станут дни в период с 30 октября по 7 ноября.

"На этот период в крае ограничим проведение массовых, спортивных и культурных мероприятий. С 25 октября по 1 декабря допуск участников и зрителей на массовые мероприятия возможен только при наличии QR-кода из личного кабинета госуслуг".

Об этом написал Кондратьев в своем Telegram-канале.

"Учитывая тёплую погоду вполне ожидаемо, что в ближайшее время количество туристов в крае возрастёт. Мы должны сделать всё, чтобы не допустить вспышки заболеваемости на наших курортах",

- отметил он.

Стало известно, что в рестораны Сочи и других курортов Краснодарского края с 30 октября по 7 ноября будут пускать только по QR-коду.

В Крыму заселение в отели, вход в кинотеатры, рестораны, клубы и сауны будет осуществляться только по QR-коду или отрицательному ПЦР-тесту.

В Калининградской области заселять в отеле будут также только по QR-коду или отрицательному ПЦР-тесту.

Ранее сообщалось, что в Севастополе вводят частичный локдаун.

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