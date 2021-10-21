На время объявленных в России с 30 октября по 7 ноября выходных в Севастополе введут частичный локдаун. Об этом стало известно в ходе заседания правительства Севастополя.

Режим будет напоминать обязательную самоизоляцию, но на самом деле она введена не будет. Власти временно запретят работу салонов красоты и парикмахерских, театров и кинотеатров, ресторанов и кафе. Общепит будет работать только на вынос.

На период "ковидных" каникул власти планируют организовать в детских садах дежурные группы для детей, родители которых будут работать. В основном, речь идет о медицинских работниках.

Полный список ограничений будет утвержден указом губернатора.

Напомним, ситуация с коронавирусом в Севастополе стремительно ухудшается: число новых заболевших превышает три сотни, вторые сутки подряд в городе фиксируется по восемь смертей от COVID-19.