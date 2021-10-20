Отдых в Крыму резко подорожал

Эксперты отметили резкий рост стоимости проживания в отелях Крыма на новогодние праздники. Об этом пишет портал TourDom.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По сравнению с 2019 годом цены на размещение в гостиницах полуострова повысились на 20-50 процентов.

Минимальная стоимость четырехдневного отдыха в Ялте с вылетом 30 декабря и размещением в трехзвездочном отеле с завтраками на двоих начинается от 18,9 тысячи рублей.

Туры с размещением в четырехзвездочной гостинице стоят от 51,5 тысячи до 61,5 тысячи рублей. В эту сумму входят перелет, проживание и трехразовое питание.

Стоимость путевок с вылетом в конце декабря в пятизвездочных отелях — от 90 тысяч рублей. Вилла с четырьмя спальнями обойдется туристам примерно в 1,1 миллиона рублей. В стоимость включены завтрак, пользование аквазоной, бассейном и фитнес-центром.