17 тысяч на двоих: раскрыта стоимость отдыха в Крыму в бархатный сезон

Эксперты Ассоциации туроператоров России спрогнозировали стоимость отдыха на курортах Крыма в сентябре-октябре. Об этом сообщает «Российская газета».

Специалисты АТОР раскрыли, что средняя стоимость пребывания на курортах Крыма снижается на 20-30% с середины сентября. Так, в июне-июле двухместный номер тарифа «комфорт» в Алуште стоит 4,4 тысячи рублей в сутки. Стоимость того же номера с 16 сентября — 3,4 тысячи рублей.

Эксперты туротрасли подсчитали, что во второй половине сентября за семидневную путевку в Крым на двоих надо отдать 31 тысячу рублей (перелет и питание включены). Стоимость турпакета в сентябре снизилась на 40% по сравнению с летним сезоном. Эксперты упомянули, что владельцы отелей предоставляют скидки и снижают цены, чтобы привлечь туристов.