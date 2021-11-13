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Россиянам назвали способы получить QR-коды нового образца

Даша Краснова
1 час назад

Получить сертификат о статусе вакцинированного, переболевшего или получившего медотвод возможно на портале госуслуг, в МФЦ или других учреждениях.

Россиянам назвали способы получить QR-коды нового образца
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По данным СМИ, действующие сейчас QR-коды и сертификаты будут автоматически заменяться в информсистемах на сертификаты нового образца.

Документ в бумажном виде старого образца как "пропуск" действовать не будет. При этом бумажные сертификаты нового варианта можно будет получить в МФЦ и заменяющих их структурах.

Минздрав наделяется полномочиями определять срок действия QR-кодов для разных категорий россиян: отдельно для привитых и отдельно для переболевших. Возможно, срок действия сертификатов может быть сокращен с года.

Так как врачи рекомендуют делать прививку повторно через полгода после первичной вакцинации или перенесенной болезни.

Ранее "Рамблер" сообщал, почему в Крыму не рады туристам без прививок.

Новости путешествий,Минздрав РФ,
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