Россиянам назвали способы получить QR-коды нового образца

Получить сертификат о статусе вакцинированного, переболевшего или получившего медотвод возможно на портале госуслуг, в МФЦ или других учреждениях.

По данным СМИ, действующие сейчас QR-коды и сертификаты будут автоматически заменяться в информсистемах на сертификаты нового образца.

Документ в бумажном виде старого образца как "пропуск" действовать не будет. При этом бумажные сертификаты нового варианта можно будет получить в МФЦ и заменяющих их структурах.

Минздрав наделяется полномочиями определять срок действия QR-кодов для разных категорий россиян: отдельно для привитых и отдельно для переболевших. Возможно, срок действия сертификатов может быть сокращен с года.