"Наплыв людей без прививок нам точно не нужен"

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в период с 30 октября по 7 ноября на въездах в город установят блокпосты. Попасть на территорию города можно будет, если у человека есть QR-код. Об этом Развозжаев заявил на аппаратном совещании, пишет "Российская газета".
"У людей, въезжающих в город, будут проверять QR-коды, подтверждающие вакцинацию либо перенесенное заболевание. Те, кто не соблюдает требования, должны вернуться обратно",
- пояснил он.
Таким образом власти надеются снизить приток туристов в начале ноября.
"Есть люди, которые воспринимают нерабочие дни как выходные, и планируют себе отпуска, поездки, в том числе на полуостров и в Севастополь. Мы устанавливаем нерабочие дни, чтобы изменить ситуацию с ковидом. Наплыв людей без прививок нам точно в эти дни не нужен. Севастопольцы будут сидеть дома, а приезжие, заселившиеся в нелегальные места размещения, будут создавать неблагоприятную обстановку".
Тем временем стало известно, что в Крыму выросла нагрузка на морги из-за высокой смертности среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщил врио министра здравоохранения региона Константин Скорупский.
"Сейчас прорабатывается вариант приобретения модульного холодильного оборудования, чтобы разгрузить морги и чтобы хранить тела умерших в более или менее надлежащем состоянии",
- заявил он.
Ранее мы писали, что будет на российских курортах во время нерабочей недели.