"Наплыв людей без прививок нам точно не нужен"

"Есть люди, которые воспринимают нерабочие дни как выходные, и планируют себе отпуска, поездки, в том числе на полуостров и в Севастополь. Мы устанавливаем нерабочие дни, чтобы изменить ситуацию с ковидом. Наплыв людей без прививок нам точно в эти дни не нужен. Севастопольцы будут сидеть дома, а приезжие, заселившиеся в нелегальные места размещения, будут создавать неблагоприятную обстановку".