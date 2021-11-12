Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+16° в 
USD 71.81EUR 82.22
Войти в почту

Пассажирам предложили полеты ради секса на борту

Мария Иглина
1 час назад

Американский пилот двухмоторного самолета Cessna предлагает пассажирам платные полеты "в никуда" ради романтических свиданий или секса на борту. Об этом сообщает New York Post.

Пассажирам предложили полеты ради секса на борту
Фото: Twitter / LoveCloudVegasTwitter / LoveCloudVegas

Компания пилота Энтони Блейка Love Cloud организовала для всех желающих рейсы с возможностью полетать в небе над Лас-Вегасом в романтической обстановке в течение 45 минут за 995 долларов (около 71 тысячи рублей).

Задняя часть воздушного судна оборудована кроватью с небольшим матрасом, красными атласными простынями, а от пилота, который будет в наушниках с шумоподавлением, будет закрывать всего лишь занавеска.

Ранее мужчина уже организовывал романтические ужины для двоих во время полета (пару обслуживал бортпроводник) и свадебные церемонии в воздухе.

Среди его клиентов встречаются молодожены, зрелые пары и даже группы из нескольких молодых людей — на рейсе может присутствовать до шести человек.

Читайте также о том, как пересесть из эконома в бизнес.

Новости путешествий,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители