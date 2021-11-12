Пассажирам предложили полеты ради секса на борту

Американский пилот двухмоторного самолета Cessna предлагает пассажирам платные полеты "в никуда" ради романтических свиданий или секса на борту. Об этом сообщает New York Post.

Фото: Twitter / LoveCloudVegas Twitter / LoveCloudVegas

Компания пилота Энтони Блейка Love Cloud организовала для всех желающих рейсы с возможностью полетать в небе над Лас-Вегасом в романтической обстановке в течение 45 минут за 995 долларов (около 71 тысячи рублей).

Задняя часть воздушного судна оборудована кроватью с небольшим матрасом, красными атласными простынями, а от пилота, который будет в наушниках с шумоподавлением, будет закрывать всего лишь занавеска.

Ранее мужчина уже организовывал романтические ужины для двоих во время полета (пару обслуживал бортпроводник) и свадебные церемонии в воздухе.

Среди его клиентов встречаются молодожены, зрелые пары и даже группы из нескольких молодых людей — на рейсе может присутствовать до шести человек.