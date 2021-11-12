Стюардесса рассказала, как пересесть из эконома в бизнес

Стюардесса рассказала, как пассажирам повысить класс обслуживания в путешествии. Об этом сообщает Express.

Бывший бортпроводник Люсия Табоада отметила, что апгрейд билетов с эконома на бизнес происходит редко. В основном, опция доступна обладателям карт лояльности. Предложение о более комфортном перелете обычно делают при регистрации.

Когда пассажиры сами просят бесплатно переместиться на свободные кресла в бизнес-класс, то чаще всего жалуются на здоровье — травмированную ногу или неважное самочувствие. Но им почти всегда отказывают.