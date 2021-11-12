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Стюардесса рассказала, как пересесть из эконома в бизнес

Даша Краснова
1 час назад

Стюардесса рассказала, как пассажирам повысить класс обслуживания в путешествии. Об этом сообщает Express.

Стюардесса рассказала, как пересесть из эконома в бизнес
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Бывший бортпроводник Люсия Табоада отметила, что апгрейд билетов с эконома на бизнес происходит редко. В основном, опция доступна обладателям карт лояльности. Предложение о более комфортном перелете обычно делают при регистрации.

Когда пассажиры сами просят бесплатно переместиться на свободные кресла в бизнес-класс, то чаще всего жалуются на здоровье — травмированную ногу или неважное самочувствие. Но им почти всегда отказывают.

При этом шансы на полет с повышенным комфортом повышаются, если пассажир приносит с собой для экипажа небольшой подарок — например, сладости или сувениры.

Ранее мы рассказывали 5 секретов, как летать бизнес-классом по цене эконома.

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