Как летать бизнес-классом по цене эконома

Как поесть, отдохнуть и получить остальные привилегии, не переплачивая за тариф, рассказывает «Рамблер».

Следить за акциями и спецпредложениями

В нетуристический сезон авиакомпании снижают цену на билеты: место в бизнес-классе продается по цене места в экономе. Чтобы «поймать» дешевый билет, надо следить за распродажами и покупать билеты заранее — минимум за три месяца до полета.

Пройти апгрейд в аэропорту

Апгрейд — это повышение класса обслуживания в момент регистрации за небольшую плату. Иногда апгрейд предоставляется в подарок — например, молодоженам, летящим в свадебное путешествие.

Туристы рассказывают, что апгрейд можно получить на стойке регистрации, если быть вежливым и прибыть в аэропорт в числе первых. Тогда работники авиакомпании могут отдать вам последнее место с комфортом. Стоимость повышения класса рассчитывается отдельно, однако это точно дешевле, чем покупать билет в бизнес-класс отдельно.

Копить мили

Часто летающих пассажиров награждают бонусными баллами, которые можно потратить на покупку билета или повышение тарифа. Баллы начисляются на специальную карту — ее заказывают на сайте авиакомпании. Также баллы лояльности дают приоритет при овербукинге в эконом-классе: если билетов продалось больше, чем мест, вам пересадят на свободные места в бизнес-классе.

Покупать билеты на ранние рейсы и непопулярные дни

Билеты на ранние утренние рейсы стоят дешевле: можно найти место в бизнес-классе по выгодной цене. Имеет значение и день вылета: во вторник, среду, четверг летает меньше людей, и авиакомпании снижают цены.

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