Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+8° в 
USD 70.69EUR 81.79
Войти в почту

Стюардесса закрыла багажную полку шпагатом и покорила подписчиков

Даша Краснова
53 минуты назад

Американская стюардесса выполнила акробатический трюк на борту самолета, чтобы закрыть багажные полки. Видео с девушкой опубликовали в Instagram-аккаунте @fly_hostess, освещающем досуг членов экипажа.

На кадрах видно, как бортпроводница закрывает три верхние багажные полки с помощью шпагата. При этом девушка одета в фирменный брючный костюм темно-серого цвета и черные туфли. Образ дополнили распущенные волосы и разноцветный шейный платок.

Подписчикам понравился ролик, о чем они написали позже.

«Как здорово! Ты такая молодец», «Очень талантлива», «Мило. Я надеюсь, что полки потому помоют», «Вот бы увидеть такое во время полета», «Прекрасна», «Ты такая красивая и сексуальная», «Как же мне нравятся твои длинные ноги», — восхитились они.

Ранее мы рассказывали, почему стюардессы не любят рейс Москва-СПБ.

Новости путешествий,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители