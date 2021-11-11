Стюардесса закрыла багажную полку шпагатом и покорила подписчиков

Американская стюардесса выполнила акробатический трюк на борту самолета, чтобы закрыть багажные полки. Видео с девушкой опубликовали в Instagram-аккаунте @fly_hostess, освещающем досуг членов экипажа.
На кадрах видно, как бортпроводница закрывает три верхние багажные полки с помощью шпагата. При этом девушка одета в фирменный брючный костюм темно-серого цвета и черные туфли. Образ дополнили распущенные волосы и разноцветный шейный платок.
Подписчикам понравился ролик, о чем они написали позже.
«Как здорово! Ты такая молодец», «Очень талантлива», «Мило. Я надеюсь, что полки потому помоют», «Вот бы увидеть такое во время полета», «Прекрасна», «Ты такая красивая и сексуальная», «Как же мне нравятся твои длинные ноги», — восхитились они.
Ранее мы рассказывали, почему стюардессы не любят рейс Москва-СПБ.