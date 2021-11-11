Стюардесса закрыла багажную полку шпагатом и покорила подписчиков

«Как здорово! Ты такая молодец», «Очень талантлива», «Мило. Я надеюсь, что полки потому помоют», «Вот бы увидеть такое во время полета», «Прекрасна», «Ты такая красивая и сексуальная», «Как же мне нравятся твои длинные ноги», — восхитились они.