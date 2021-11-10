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"Хочется отдохнуть": почему стюардессы не любят рейс Москва-СПБ

Даша Краснова
20 минут назад

Бывшая стюардесса по имени Александра рассказала в своем блоге "Будни эмигрантки в Берлине" на Яндекс.Дзене о том, почему бортпроводницы не любят рейс Москва-Петербург. "Рамблер" передает ее слова.

"Хочется отдохнуть": почему стюардессы не любят рейс Москва-СПБ
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

График работы у стюардесс не самый приятный, просыпаться приходится в 4:20. Зачастую девушки работают на разворотных рейсах, когда бригада летит туда и сразу обратно. В некоторых случаях летать туда-сюда приходится по пять раз в неделю. Но никто не любит такой тип работы, потому что сил бортпроводницы тратят много, а денег получают мало.

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"У бортпроводников существует несколько типов рабочих рейсов, в среднем их может быть от 8 до 16. Чем дольше вы находитесь в небе, тем больше отдых после полета. Соответственно, если полет в Гавану (12 часов в одну сторону), после рейса положено отдыхать минимум сутки, а если это полет в Питер, Нижний Новгород, Минск и прочие города, то и отдыхать положено намного меньше", - пишет бывшая стюардесса.

Затем она рассказала, что работа бортпроводников начинается за два часа до вылета, если без форс-мажоров. Не имеет значения, сколько длится перелет 1,5 часа или 12, за 2 часа, стюардессе необходимо быть в диспетчерской вовремя. За эти два часа она проходит медицинский осмотр, предполетный брифинг, получить необходимые накладные на оборудование, пройти границу и уже за час до вылета быть на самолете.

Еще один минус коротких перелетов состоит в их стоимости. Бортпроводники получают зарплату за "налет", то есть за количество часов проведенных на самолете, с момента включения двигателей до момента их выключения. За всю остальную работу бортпроводники получают оклад.

"Рейс в Санкт-Петербург, по налету — это максимум 2 часа 20 минут. А по рабочему времени примерно 6 часов, но оплата за 2 часа и 20 минут. Разумеется на любой рейс нужно собраться и добраться до работы, даже если тратить на это 2-3 часа (бывает и дольше), в итоге получим 8-9 часов. Чаще всего на этот день уже ничего не планируешь, хочется просто отдохнуть".

Она также рассказала о том, что среди бортпроводников ходили слухи, что если того или иного сотрудника хотели неофициально наказать, то ему ставили максимальное количество коротких рейсов, явление даже получило название "летать ночными Питерами".

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