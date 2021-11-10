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Бортпроводник перечислил самые глупые вопросы пассажиров

Мира Маркина
1 час назад

Сотрудник американской авиакомпании Томми Чимато рассказал про самые нелепые вопросы, которые он когда-либо слышал на борту. Он опубликовал ролик в своем TikTok-аккаунте.

Бортпроводник перечислил самые глупые вопросы пассажиров
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Так, однажды пассажир эконом-класса спросил бортпроводника, куда летят люди, сидящие в бизнес-классе.

«Мы все находимся в одном самолете и летим в одно и то же место, что за глупый вопрос?» — сказал мужчина.

Еще один странный вопрос, который задавали бортпроводнику: сколько раз он летал на самолете за всю свою жизнь. Томми Чимато ответил, что уже давно не ведет счет. За 48 часов он может побывать в небе девять раз.

Кроме того, американский бортпроводник рассказал, что некоторые пассажиры жалуются на шум в самолете из-за системы кондиционирования и просят с этим что-то сделать.

Ранее стюардесса рассказала, как бесплатно провезти вещи в самолете.

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