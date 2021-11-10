Бортпроводник перечислил самые глупые вопросы пассажиров

«Мы все находимся в одном самолете и летим в одно и то же место, что за глупый вопрос?» — сказал мужчина.

Еще один странный вопрос, который задавали бортпроводнику: сколько раз он летал на самолете за всю свою жизнь. Томми Чимато ответил, что уже давно не ведет счет. За 48 часов он может побывать в небе девять раз.