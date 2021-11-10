Бортпроводник перечислил самые глупые вопросы пассажиров

Сотрудник американской авиакомпании Томми Чимато рассказал про самые нелепые вопросы, которые он когда-либо слышал на борту. Он опубликовал ролик в своем TikTok-аккаунте.
Так, однажды пассажир эконом-класса спросил бортпроводника, куда летят люди, сидящие в бизнес-классе.
«Мы все находимся в одном самолете и летим в одно и то же место, что за глупый вопрос?» — сказал мужчина.
Еще один странный вопрос, который задавали бортпроводнику: сколько раз он летал на самолете за всю свою жизнь. Томми Чимато ответил, что уже давно не ведет счет. За 48 часов он может побывать в небе девять раз.
Кроме того, американский бортпроводник рассказал, что некоторые пассажиры жалуются на шум в самолете из-за системы кондиционирования и просят с этим что-то сделать.