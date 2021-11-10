Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+20° в 
USD 70.69EUR 81.79
Войти в почту

Секс на пляже оказался вреден для планеты

Мира Маркина
1 час назад

Ученые из нескольких университетов Испании и Австралии обнаружили разрушительное для планеты воздействие секса на пляже. Исследование опубликовано на портале ScienceDirect.

Секс на пляже оказался вреден для планеты
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как говорится в докладе, наплыв любителей случайных половых контактов на пляже повредил дюны Маспаломас на Канарских островах. В этой местности находятся редкие растения и обитают животные, некоторые из которых считаются эндемиками.

Испанский курорт привлекает путешественников, приезжающих туда ради случайного секса. Эксперты изучили около 300 популярных "секс-площадок" общей площадью 5,8 тысячи квадратных метров. Как оказалось, любовные связи на пляжах негативно отразились на местной флоре и фауне. Оставленные там окурки, контрацептивы и вытоптанная трава привели к тому, что десятки видов растений и некоторые особи животных пострадали. Так, например, гигантские ящерицы Гран-Канарии принимают презервативы за медуз, съедают их и из-за этого умирают.

Из-за ухудшения экологической ситуации в заповеднике Маспаломас правительство Канарских островов организовало несколько операций по расчистке побережий от мусора.

Чем можно заразиться на пляже — читайте в другом материале "Рамблера".

Новости путешествий,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители