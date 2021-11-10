Секс на пляже оказался вреден для планеты

Ученые из нескольких университетов Испании и Австралии обнаружили разрушительное для планеты воздействие секса на пляже. Исследование опубликовано на портале ScienceDirect.

Как говорится в докладе, наплыв любителей случайных половых контактов на пляже повредил дюны Маспаломас на Канарских островах. В этой местности находятся редкие растения и обитают животные, некоторые из которых считаются эндемиками.

Испанский курорт привлекает путешественников, приезжающих туда ради случайного секса. Эксперты изучили около 300 популярных "секс-площадок" общей площадью 5,8 тысячи квадратных метров. Как оказалось, любовные связи на пляжах негативно отразились на местной флоре и фауне. Оставленные там окурки, контрацептивы и вытоптанная трава привели к тому, что десятки видов растений и некоторые особи животных пострадали. Так, например, гигантские ящерицы Гран-Канарии принимают презервативы за медуз, съедают их и из-за этого умирают.

Из-за ухудшения экологической ситуации в заповеднике Маспаломас правительство Канарских островов организовало несколько операций по расчистке побережий от мусора.