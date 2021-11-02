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Почему опасно гулять по пляжу босиком

Дарья Амосова
2 часа назад

Мыть руки и ноги, не есть песок и не прикасаться к грязи — этого достаточно, чтобы пляж был безопасным местом. Люди со сниженным иммунитетом, пожилые и дети редко, но могут подхватить болезни, просто гуляя босиком по песку. Рассказываем, что это за заболевания и как себя обезопасить.

Почему опасно гулять по пляжу босиком
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Чем можно заразиться на пляже?

Гастроэнтерит

Воспалительное заболевание вызывают микробы, вирусы и бактерии, которые могут жить в песке и воде. Болезнь часто встречается у детей, которые не только бегают по пляжу, но и любят строить замки или засунуть песок в рот. Симптомы — понос, рвота, острая боль в животе.

Анкилостомоз

Личинки паразитических круглых червей проникают в тело через кожу. Инфицирование происходит во время прогулки босиком по «зараженному» песку. Через 1-3 недели личинки проникают в горло, затем в желудок и тонкий кишечник. Симптомы — рвота, тошнота, диарея, боли в животе, повышенное газообразование.

Стронгилоидоз

Другое паразитарное заболевание, которое вызывают круглые черви. Стронгилоидоз особенно распространен в странах с тропическим климатом. Паразиты могут никак себя не проявлять годами, однако в редких случаях вызывают угрожающие жизни состояния. Симптомы — жидкий стул, сыпь, боли в животе, пневмония.

Что делать, если вы подхватили болезнь на курорте

  • Связаться со страховой компанией. Они дадут контакты местной больницы, которая займется вашим лечением.
  • Не заниматься самолечением местными препаратами. Максимум — остановить симптомы теми лекарствами, которые вы привезли с собой.
  • Побольше пить воды. Главное — бутилированной!
  • Не волноваться. Да, симптомы заболеваний неприятные, но и паникой делу не поможешь.
  • Перенести рейс обратно. Болезнь со справкой — уважительная причина, по которой вам вернут стоимость билета в полном объеме.

Как обезопасить себя

  • Регулярно мыть руки;
  • Следить за чистотой;
  • Не ходить босиком по пляжу, особенно где отдыхают с животными;
  • Обрабатывать раны и носить пластыри.
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