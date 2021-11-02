Почему опасно гулять по пляжу босиком

Мыть руки и ноги, не есть песок и не прикасаться к грязи — этого достаточно, чтобы пляж был безопасным местом. Люди со сниженным иммунитетом, пожилые и дети редко, но могут подхватить болезни, просто гуляя босиком по песку. Рассказываем, что это за заболевания и как себя обезопасить.

Чем можно заразиться на пляже?

Гастроэнтерит

Воспалительное заболевание вызывают микробы, вирусы и бактерии, которые могут жить в песке и воде. Болезнь часто встречается у детей, которые не только бегают по пляжу, но и любят строить замки или засунуть песок в рот. Симптомы — понос, рвота, острая боль в животе.

Анкилостомоз

Личинки паразитических круглых червей проникают в тело через кожу. Инфицирование происходит во время прогулки босиком по «зараженному» песку. Через 1-3 недели личинки проникают в горло, затем в желудок и тонкий кишечник. Симптомы — рвота, тошнота, диарея, боли в животе, повышенное газообразование.

Стронгилоидоз

Другое паразитарное заболевание, которое вызывают круглые черви. Стронгилоидоз особенно распространен в странах с тропическим климатом. Паразиты могут никак себя не проявлять годами, однако в редких случаях вызывают угрожающие жизни состояния. Симптомы — жидкий стул, сыпь, боли в животе, пневмония.

Что делать, если вы подхватили болезнь на курорте

Связаться со страховой компанией. Они дадут контакты местной больницы, которая займется вашим лечением.

Они дадут контакты местной больницы, которая займется вашим лечением. Не заниматься самолечением местными препаратами . Максимум — остановить симптомы теми лекарствами, которые вы привезли с собой.

. Максимум — остановить симптомы теми лекарствами, которые вы привезли с собой. Побольше пить воды. Главное — бутилированной!

Главное — бутилированной! Не волноваться. Да, симптомы заболеваний неприятные, но и паникой делу не поможешь.

Да, симптомы заболеваний неприятные, но и паникой делу не поможешь. Перенести рейс обратно. Болезнь со справкой — уважительная причина, по которой вам вернут стоимость билета в полном объеме.

Как обезопасить себя