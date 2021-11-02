Почему опасно гулять по пляжу босиком

Мыть руки и ноги, не есть песок и не прикасаться к грязи — этого достаточно, чтобы пляж был безопасным местом. Люди со сниженным иммунитетом, пожилые и дети редко, но могут подхватить болезни, просто гуляя босиком по песку. Рассказываем, что это за заболевания и как себя обезопасить.
Воспалительное заболевание вызывают микробы, вирусы и бактерии, которые могут жить в песке и воде. Болезнь часто встречается у детей, которые не только бегают по пляжу, но и любят строить замки или засунуть песок в рот. Симптомы — понос, рвота, острая боль в животе.
Личинки паразитических круглых червей проникают в тело через кожу. Инфицирование происходит во время прогулки босиком по «зараженному» песку. Через 1-3 недели личинки проникают в горло, затем в желудок и тонкий кишечник. Симптомы — рвота, тошнота, диарея, боли в животе, повышенное газообразование.
Другое паразитарное заболевание, которое вызывают круглые черви. Стронгилоидоз особенно распространен в странах с тропическим климатом. Паразиты могут никак себя не проявлять годами, однако в редких случаях вызывают угрожающие жизни состояния. Симптомы — жидкий стул, сыпь, боли в животе, пневмония.