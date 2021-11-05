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Выяснилось, насколько россияне склонны к авантюрам в отпуске

Даша Краснова
2 часа назад

Эксперты выяснили, насколько россияне способны принимать быстрые решения и соглашаться на авантюры. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса OneTwoTrip.

Выяснилось, насколько россияне склонны к авантюрам в отпуске
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Оказалось, большинство соотечественников не раз совершали в поездках спонтанные поступки.

"Решиться поехать в путешествие за пару часов до вылета или отправления поезда могут 83,4 процентов респондентов. Рискнуть снять недорогой отель, ничего не зная о нем, смогли бы 75,2 процентов туристов", — уточняют в пресс-службе.

Самыми популярными городами для спонтанных выездов, согласно результатам опроса, стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Ярославль.

Россияне не боятся пробовать новые блюда и готовы на экстремальные активности, а также не стесняются заводить знакомства с попутчиками. Любопытно, что туристы идут на риск чаще в России, чем за рубежом.

"Решиться на авантюру большинство путешественников (59,2 процента) может даже в поездке с семьей, а не только в одиночку или с друзьями", — добавили в пресс-службе.

Ранее мы рассказывали о том, какие места опасны для одиноких туристок.

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