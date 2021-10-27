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Места, которые опасны для одиноких туристок

Даша Краснова
2 часа назад

Путешествие в одиночестве – это особое удовольствие, можно делать, что хочешь, знакомиться с новыми людьми и много думать о жизни. Но есть места, где одиноким женщинам будет небезопасно. "Рамблер" расскажет о них подробнее.

Места, которые опасны для одиноких туристок
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Самое удивительное, что опасными для туристок считаются не те страны, где разворачиваются военные конфликты (туда просто лучше не ездить), а вполне популярные места среди туристов.

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Бразилия

Широкие пляжи на берегу Атлантического океана, таинственная Амазония, яркие карнавалы – все это притягивает туристов, но без компаании хотя бы гида в Бразилии будет трудно.

Одиноким женщинам туристические агенты советуют находиться только в районе Рио-де-Жанейро, а небольшие городки и даже крупные мегаполисы вроде Сан-Паулу придется избежать.

Дело в том, что в Бразилии одинокие туристки часто оказываются жертвами грабителей. С дам срывают золотые украшения, вырывают фотоаппараты и отнимают сумки. Случаи сексуального насилия случаются не менее часто, а полиция по таким делам работает откровенно плохо.

Индия

Туристки со всего мира стекаются в Индию для занятий йогой или освоения восточных практик. Но без сопровождения в стране будет тяжело из-за внимания со стороны мужчин. По статистике, каждые 22 минуты в Индии совершается изнасилование.

Часто такие преступления бывают групповыми, а иногда заканчиваются убийством. При этом полицейские оправдывают местных насильников, говоря о строгих традициях, которые запрещают вступать в интимную жизнь до брака. Однако "потребность в любви" часто становится поводом для тяжкого преступления.

Мексика

Привычная для наших граждан Мексика с пирамидами майя, теплым морем и кучей развлечений, на самом деле, не столь безопасна, как можно было представить. В Мексику можно уехать и не вернуться, так как здесь очень распространены похищения. Кого-то обращают в сексуальное рабство, а кто-то попадает к торговцам органов.

Агенты советуют туристкам оставаться в пределах курорта и не совершать самостоятельных вылазок в соседние города, а также не ходить в бедные районы.

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