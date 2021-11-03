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В Крыму опровергли информацию о смягчении ограничений

Мария Иглина
1 час назад

Власти Крыма опровергли смягчение ограничений для туристов — при заселении в отели по-прежнему необходимо предъявлять QR-коды и ПЦР-тесты. Об этом сообщает РИА Новости.

В Крыму опровергли информацию о смягчении ограничений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее сообщалось, что власти Крыма ослабили коронавирусные ограничения для туристов. И путешественникам не приходилось бы предоставлять сертификаты о вакцинации, результаты ПЦР-тестирования или справку о перенесенном заболевании.

Стоит отметить, что требование о QR-кодах и ПЦР-тестах отменяется при посещении государственных и муниципальных учреждений.

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