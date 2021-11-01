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Турагенты зафиксировали снижение цен на отдых в Египте

Стелла Шмель
1 час назад

Турагенты обсудили снижение цен на отдых в Египте. Выяснилось, что произошло падение цен на туры до уровня 2015 года. Об этом сообщает портал Tourdom со ссылкой на чат «Источники ТурДома».

Турагенты зафиксировали снижение цен на отдых в Египте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Оказалось, что на отдых в Египте традиционно невысокий спрос в декабре.

"Например, 6 ночей на двоих с вылетом из Москвы в Sharming Inn Hotel 4* в Шарм-эль-Шейхе обойдется туристам в 31,7 тыс. руб. Ту же цену заплатят отдыхающие в Sun & Sea Hotel 3* в Хургаде, но уже за 7 ночей",

- пишет Tourdom.

А за тур на 6 ночей в отеле Uni Sharm Aqua Park в Шарм-эль-Шейхе с 7 по 13 декабря по системе «все включено» два туриста заплатят от 27,1 тыс. руб., а в Amar Sina Egyptian Village — от 27,3 тыс. руб. Но в стоимость данного тура включены только завтраки.

"Уровень цен сейчас такой же, как и до 2015 года в аналогичные периоды спада спроса",

- приводит портал слова турагенства.

То есть можно заключить, что уровень цен вернулся "в обычное русло".

Кстати, недавно россияне массово бросились скупать путевки в теплые страны, в том числе Египет. Что пишут уже отдохнувшие на курорте туристы — читайте в материале.

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