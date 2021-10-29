«Хуже отдыха у меня не было»: россияне возмущены поездкой в Египет

После объявления нерабочих дней спрос на пляжный отдых резко вырос. Россияне массово бросились скупать путевки в теплые страны, в том числе Египет. Что пишут уже отдохнувшие на курорте туристы — в материале "Рамблера".
Так, россиянин по имени Олег остановился в четырехзвездочном отеле в Хургаде.
"Единственный плюс Египта это море, хуже отдыха у меня не было (я очень не прихотлив)", — заявил путешественник.
По его словам, в ресторане отдыхающим подавали еду в пластиковой посуде. Кроме того, он пожаловался на неуважительное отношение местных к туристам.
"В аэропорт согнали как скот, через каждые десять метров проверки и обыски (это их работа, согласен за безопасность, но это можно делать с каким-то уважением к личности), могут крикнуть из середины зала "иди сюда", как надзиратель заключенному, вырывают из рук документы и сумки и без объяснения опять досмотр, хотя только что обыскивали, видел как пожилого мужчину раздели, почему нет ширм, ужас".
Мужчину также возмутило поведение других отдыхающих, которые занимают лежаки вещами на весь день, но при этом на пляж не приходят:
"Хочу обратиться к туристам, не только к русским, ко всем, что у Вас творится в голове, кто придумал занимать или бронировать лежаки, кто Вам давал такое право? Кладут от пляжных полотенец до грязных подгузников и прокладок, и трогать лежак не могли, а они пустуют сутками. Можно искать свободный лежак более получаса, нет я не видел загорающих людей, зато видел как целый день принимала солнечные ванны использованная прокладка".
Другая туристка по имени Елена отдыхала в октябре в четырехзвездочном отеле в Шарм-Эль-Шейхе. По ее словам, гостиница не была готова к приему отдыхающих:
"Отель просто ужасен!!! [...] В отеле ничего не готово: номера выдали только через 3 часа - не было полотенец, воды, не работали то ТВ, то замок, кондиционер, окна не закрывались. В номерах было грязно. В моем номере даже были не вымыты унитаз, раковина и смесители (следы предыдущих гостей). Полотенца и воду сказали принесут только завтра, потому что сейчас их нет. Чайников, стаканов и чая-кофе в номерах также не было".
Кроме того, в номерах не было интернета, а в ресторане не хватало еды на всех постояльцев:
"Еды просто не хватает всем гостям отеля. Мы выстраиваемся в очередь за 5 минут до начала завтрака, обеда и ужина - потому что иначе ты останешься голодным. Не хватает приборов, салфеток нет на столах - выдают поштучно в руки. Тарелки приходится ждать, когда помоют после тех кто поел вперед. За 5 минут заканчивается абсолютно все горячее, а через еще 5 не остается салатов и десертов".