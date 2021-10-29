«Хуже отдыха у меня не было»: россияне возмущены поездкой в Египет

"Отель просто ужасен!!! [...] В отеле ничего не готово: номера выдали только через 3 часа - не было полотенец, воды, не работали то ТВ, то замок, кондиционер, окна не закрывались. В номерах было грязно. В моем номере даже были не вымыты унитаз, раковина и смесители (следы предыдущих гостей). Полотенца и воду сказали принесут только завтра, потому что сейчас их нет. Чайников, стаканов и чая-кофе в номерах также не было".