Россияне просидели девять часов в закрытом самолете

Пассажиры рейса Минеральные Воды — Москва просидели девять часов в закрытом самолете в аэропорту Нижнего Новгорода. Туда был перенаправлен лайнер из-за густого тумана в столице. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На борту самолета закончились вода и еда, а пассажиров, среди которых есть пожилые люди и маленькие дети, не выпускали на свежий воздух.

Также РИА Новости сообщает, что на борту другого лайнера, который вынужденно приземлился в Нижнем Новгороде, стало плохо ребенку. Пассажиры авиакомпании "Победа" находятся в самолете более семи часов, нижегородский аэропорт Стригино не может предоставить трап, чтобы высадить путешественников.

"Для поддержания жизни ребенка экипаж использовал кислородные баллоны. После сообщения аэропорту о состоянии ребенка был подогнан трап, ребенок уже передан врачам",

— заявили в пресс-службе авиаперевозчика.