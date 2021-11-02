Россиянам напомнили о правах при задержке рейса

Из-за неблагоприятных погодных условий в Москве были задержаны более 177 рейсов. На официальном сайте Роспотребнадзора напомнили права авиапассажиров в случае задержки рейса.

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Так, при переносе времени отправления путешественник имеет право отказаться от полета и потребовать возмещения убытков, которые он понес в результате задержки. Стоит отметить, что это правило также касается и тех билетов, которые приобретались как "невозвратные".

Перевозчик, в свою очередь, должен обеспечить пассажиров горячими напитками, организовать бесплатное хранение багажа. Также обязаны предоставить два телефонных звонка или сообщения по электронной почте, если рейс задерживается на два часа и более.

Если же задержка самолета превышает четыре часа, то авиакомпания должна организовать горячее питание. А от шести часов в дневное время и от восьми в ночное ожидающих обязаны разместить в гостинице.