Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+8° в 
USD 71.48EUR 82.96BRENT 84.21
Войти в почту

Пилот рассказал, чем опасен туман при посадке самолета

Мария Каткова
1 час назад

Заслуженный пилот России Юрий Сытник рассказал, чем опасна посадка самолета в условиях тумана. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Пилот рассказал, чем опасен туман при посадке самолета
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как говорит эксперт, в случае плохой видимости самолет может сесть мимо взлетно-посадочной полосы.

"Ничего не видно. Полосу не видно. Можно сесть рядом с полосой, можно на рулежку сесть. Не видать вообще ничего"

В случае ухудшения погодных условий решение о посадке принимает аэропорт. В таких условиях нужно специальное оборудование и опыт пилота.

"Московские аэропорты — Шереметьево, Внуково, Домодедово — принимают 0 на 0. Если оборудование аэропорта работает, оборудование самолета и командир допущен к такому минимуму, то ничего страшного — они заходят на посадку в автоматическом режиме, и все хорошо"

Если возможности сесть на автопилоте нет, то лайнер отправляют на запасной аэродром до тех пор, пока погода не станет лучше. Сам Сытник говорит, что 30% пилотов боятся тумана, еще для 30% это повод для азарта и демонстрации мастерства и только 40% пилотов никогда не допустят чрезвычайной ситуации в тумане.

Пилоты часто вселяют страх пассажирам с аэрофобией, но на таких путешественников обычно не обращают внимания. В социальных сетях прославился пилот, который помог россиянке преодолеть аэрофобию.

Новости путешествий,Юрий Сытник,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители