Пилот рассказал, чем опасен туман при посадке самолета

Заслуженный пилот России Юрий Сытник рассказал, чем опасна посадка самолета в условиях тумана. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Как говорит эксперт, в случае плохой видимости самолет может сесть мимо взлетно-посадочной полосы.
"Ничего не видно. Полосу не видно. Можно сесть рядом с полосой, можно на рулежку сесть. Не видать вообще ничего"
В случае ухудшения погодных условий решение о посадке принимает аэропорт. В таких условиях нужно специальное оборудование и опыт пилота.
"Московские аэропорты — Шереметьево, Внуково, Домодедово — принимают 0 на 0. Если оборудование аэропорта работает, оборудование самолета и командир допущен к такому минимуму, то ничего страшного — они заходят на посадку в автоматическом режиме, и все хорошо"
Если возможности сесть на автопилоте нет, то лайнер отправляют на запасной аэродром до тех пор, пока погода не станет лучше. Сам Сытник говорит, что 30% пилотов боятся тумана, еще для 30% это повод для азарта и демонстрации мастерства и только 40% пилотов никогда не допустят чрезвычайной ситуации в тумане.
Пилоты часто вселяют страх пассажирам с аэрофобией, но на таких путешественников обычно не обращают внимания. В социальных сетях прославился пилот, который помог россиянке преодолеть аэрофобию.