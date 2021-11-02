Пилот рассказал, чем опасен туман при посадке самолета

"Ничего не видно. Полосу не видно. Можно сесть рядом с полосой, можно на рулежку сесть. Не видать вообще ничего"

"Московские аэропорты — Шереметьево , Внуково , Домодедово — принимают 0 на 0. Если оборудование аэропорта работает, оборудование самолета и командир допущен к такому минимуму, то ничего страшного — они заходят на посадку в автоматическом режиме, и все хорошо"

Если возможности сесть на автопилоте нет, то лайнер отправляют на запасной аэродром до тех пор, пока погода не станет лучше. Сам Сытник говорит, что 30% пилотов боятся тумана, еще для 30% это повод для азарта и демонстрации мастерства и только 40% пилотов никогда не допустят чрезвычайной ситуации в тумане.