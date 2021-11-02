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Иностранцы массово отменяют туры в Россию

Мария Каткова
54 минуты назад

Иностранцы начали массово отменять или переносить туры в Россию на фоне новых ограничений. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Иностранцы массово отменяют туры в Россию
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Отмечается, что причиной этому стали нерабочие дни и отсутствие понимания того, какие ограничения в стране будут действовать позднее.

"Большинство приезжающих в Россию иностранных туристов вакцинированы. Но в России не действует QR-код, полученный за иностранную прививку. Поэтому на данный момент и, по имеющейся информации, после окончания нерабочих дней туристам будет недоступно посещение музеев, театров, так как для этого нужны QR-коды", – отметила гендиректор компании "Тари Тур" Марина Левченко.

Эксперты отмечают, что иностранные туристы боятся изменения действующих правил. Кроме того, иностранные вакцины признает пока только Ленинградская область. Сейчас единственным выходом для туриста может быть только сдача тестов каждые 72 часа, а это требует времени и дополнительные средств.

Сообщается, что основной поток туристов едет в Россию из арабских стран (ОАЭ, Катар), Индии, а также из Европы (Германия, Швейцария, Словения). В некоторых странах, например в США, туристов и вовсе просят воздержаться от поездок в Россию.

Тем временем на российских курортах ажиотаж. Многие решили не сидеть дома в нерабочие дни, а поехать ближе к югу, но не учли того факта, что там они будут не одни.

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