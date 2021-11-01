Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+13° в 
USD 71.09EUR 82.17BRENT 84.46
Войти в почту

Толпы туристов в Сочи в нерабочие дни засняли на видео

Мира Маркина
1 час назад

Толпы туристов засняли на видео в Сочи во время нерабочих дней. Ролик, опубликованный в Instagram-аккаунте @krasnodar_kray, вызвал возмущение у пользователей соцсети.

На видео на набережной в Сочи россияне толпятся в очереди в кафе, которое с 30 октября работает по QR-кодам или навынос. Также на кадрах видно, что большое количество туристов отдыхает на пляже.

Россияне возмутились таким поведением соотечественников:

«В очередях ковида нет», «Цирк», «Дома ешьте!», «Вот хочется спросить у отдыхающих, неужели им в кайф такой отдых?», «Люди как с ума сошли. Неужели нельзя дома пересидеть?», «Даже сейчас стоят в очереди вплотную друг к другу, а маски не надевают? Это что принципиальная тупость? Или бессмертные?» — написали пользователи в комментариях.

Некоторые отметили, что в попавшем на видео кафе часто бывают огромные очереди.

Ранее стало известно, что в Сочи ужесточили правила заселения туристов.

Новости путешествий,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители