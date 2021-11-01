Толпы туристов в Сочи в нерабочие дни засняли на видео

Толпы туристов засняли на видео в Сочи во время нерабочих дней. Ролик, опубликованный в Instagram-аккаунте @krasnodar_kray, вызвал возмущение у пользователей соцсети.
На видео на набережной в Сочи россияне толпятся в очереди в кафе, которое с 30 октября работает по QR-кодам или навынос. Также на кадрах видно, что большое количество туристов отдыхает на пляже.
Россияне возмутились таким поведением соотечественников:
«В очередях ковида нет», «Цирк», «Дома ешьте!», «Вот хочется спросить у отдыхающих, неужели им в кайф такой отдых?», «Люди как с ума сошли. Неужели нельзя дома пересидеть?», «Даже сейчас стоят в очереди вплотную друг к другу, а маски не надевают? Это что принципиальная тупость? Или бессмертные?» — написали пользователи в комментариях.
Некоторые отметили, что в попавшем на видео кафе часто бывают огромные очереди.
Ранее стало известно, что в Сочи ужесточили правила заселения туристов.