Толпы туристов в Сочи в нерабочие дни засняли на видео

«В очередях ковида нет», «Цирк», «Дома ешьте!», «Вот хочется спросить у отдыхающих, неужели им в кайф такой отдых?», «Люди как с ума сошли. Неужели нельзя дома пересидеть?», «Даже сейчас стоят в очереди вплотную друг к другу, а маски не надевают? Это что принципиальная тупость? Или бессмертные?» — написали пользователи в комментариях.