В Сочи ужесточили правила заселения туристов

Власти Сочи ужесточили ограничения для заселения туристов в отели на период нерабочих дней. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Теперь при заселении в отель или гостиницу путешественники должны предъявить либо сертификат о вакцинации, либо справку о медицинском отводе, либо отрицательный результат ПЦР-теста.

Вход в рестораны, кафе и другие места общественного питания будет осуществляться по тем же правилам. Мэр Сочи Алексей Копайгородский отметил, что эти правила сохранятся вплоть до зимнего периода.

«До конца года мы намерены принять порядка семи миллионов туристов», — завил глава Сочи.