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В Сочи ужесточили правила заселения туристов

Мария Каткова
1 час назад

Власти Сочи ужесточили ограничения для заселения туристов в отели на период нерабочих дней. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на телеканал «Россия 24».

В Сочи ужесточили правила заселения туристов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Теперь при заселении в отель или гостиницу путешественники должны предъявить либо сертификат о вакцинации, либо справку о медицинском отводе, либо отрицательный результат ПЦР-теста.

Вход в рестораны, кафе и другие места общественного питания будет осуществляться по тем же правилам. Мэр Сочи Алексей Копайгородский отметил, что эти правила сохранятся вплоть до зимнего периода.

«До конца года мы намерены принять порядка семи миллионов туристов», — завил глава Сочи.

Тем временем билеты на заграничные курорты подорожали несколько раз. Все произошло из-за быстрого роста спроса на авиабилеты в нерабочие дни.

Новости путешествий,Алексей Копайгородский,
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