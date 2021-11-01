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Десятки рейсов задержали в Москве из-за тумана

Мира Маркина
1 час назад

В трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - из-за сильного тумана задержано и отменено более 30 рейсов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса "Яндекс.Расписание".

Десятки рейсов задержали в Москве из-за тумана
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В понедельник вечером, 1 ноября, во "Внуково" задержан один рейс, три отменены, в "Домодедово" - четыре рейса задержаны, 12 отменены, в "Шереметьево" - три рейса задержаны, девять отменены.

Из-за сильного тумана Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области до 9:00 вторника, 2 ноября.

Ранее россиянам устроили обыск в самолете из-за пропавшего пледа из бизнес-класса. Инцидент произошел на рейсе Москва-Сочи авиакомпании NordStar. Когда самолет приземлился, на борт поднялись сотрудники полиции. По словам пассажиров, это было "унизительно". Кроме того, обыск проходил без протокола и понятых.

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