Десятки рейсов задержали в Москве из-за тумана

В трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - из-за сильного тумана задержано и отменено более 30 рейсов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса "Яндекс.Расписание".

В понедельник вечером, 1 ноября, во "Внуково" задержан один рейс, три отменены, в "Домодедово" - четыре рейса задержаны, 12 отменены, в "Шереметьево" - три рейса задержаны, девять отменены.

Из-за сильного тумана Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области до 9:00 вторника, 2 ноября.