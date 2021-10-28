Когда самолет приземлился, пассажиры встали и приготовились к выходу, но экипаж пригласил в салон полицейских, которые стали всех обыскивать. Выяснилось, что они искали пропавший плед из бизнес-класса. Возмутившихся пассажиров попросили потерпеть, объяснив это тем, что стюардесса, допустившая пропажу, "на деньги попадет".