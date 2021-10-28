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Россиянам устроили тотальный обыск в самолете из-за пропавшего пледа

Диана Товсепова
1 час назад

Пассажирам рейса Москва-Сочи авиакомпании NordStar полиция устроила серьезную проверку из-за пропавшего пледа.

Когда самолет приземлился, пассажиры встали и приготовились к выходу, но экипаж пригласил в салон полицейских, которые стали всех обыскивать. Выяснилось, что они искали пропавший плед из бизнес-класса. Возмутившихся пассажиров попросили потерпеть, объяснив это тем, что стюардесса, допустившая пропажу, "на деньги попадет".

Один из пассажиров в соцсетях рассказал, что обыск проходил без протокола и понятых.

"Это было очень унизительно, люди ощущали себя "лагерной пылью", а не порядочными гражданами", — написал пассажир, пообещав обратиться в прокуратуру, если авиакомпания не примет меры.

При этом не сообщается, нашелся ли все-таки пропавший плед.

Ранее сообщалось, что случилось с россиянином, который решил украсть спасательный жилет из самолета.

Новости путешествий,Видео,Генпрокуратура РФ,
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