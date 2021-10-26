Россиянин выкрал предмет из самолета и пошел под суд

Россиянин попытался увезти украденный из самолета спасательный жилет, но попался в аэропорту Симферполя. Об этом сообщается на сайте Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

В частности, 41-летний россиянин из Санкт-Петербурга, прилетевший на отдых в Крым, украл с борта авиалайнера спасательный жилет. Через десять дней мужчина прибыл в аэропорт, чтобы отправиться домой, в Петербург.

При проведении досмотра сотрудники авиационной безопасности нашли у мужчины украденный жилет. Он объяснил, что сделал это в состоянии алкогольного опьянения. Однако уголовное дело было возбуждено и он пошел под суд. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.