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Россиянин выкрал спасительный предмет из самолета и пошел под суд

Диана Товсепова
58 минут назад

Россиянин попытался увезти украденный из самолета спасательный жилет, но попался в аэропорту Симферполя. Об этом сообщается на сайте Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

Россиянин выкрал предмет из самолета и пошел под суд
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В частности, 41-летний россиянин из Санкт-Петербурга, прилетевший на отдых в Крым, украл с борта авиалайнера спасательный жилет. Через десять дней мужчина прибыл в аэропорт, чтобы отправиться домой, в Петербург.

При проведении досмотра сотрудники авиационной безопасности нашли у мужчины украденный жилет. Он объяснил, что сделал это в состоянии алкогольного опьянения. Однако уголовное дело было возбуждено и он пошел под суд. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее мы писали о том, как макака обокрала туристку. Такое видео опубликовали в соцсети. На ролике можно увидеть, как женщина танцует и поет на деревянном помосте смотровой площадки. Неожиданно в кадр попадает макака, крадет сумку и убегает через деревянные перила.

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