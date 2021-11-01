"Беспредел": россияне рассказали о происходящем в Сочи

Россияне съездили в Сочи в нерабочую неделю и рассказали о происходящем в курортном городе. Об этом пишет «93.ru».

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По словам туристов, на дверях практически всех кафе в Сочи и Адлере появились объявления о том, что для входа необходимо иметь при себе QR-код. У посетителей проверяют паспорта.

«Есть же у меня код, я вакцинировалась. Не украла же я смартфон. Этот мой, вот посмотрите — личный кабинет на "Госуслугах". А паспорт никогда с собой не ношу. Это беспредел какой-то», — возмущаются россияне.

Некоторые заведения разрешают сидеть на верандах:

«Нам не поступало распоряжений насчет веранд, но, возможно, и их закроют для непривитых. Вы можете зайти к нам, но поскольку туалетная комната у нас в основном зале ресторана, то туда без QR-кода вас не пустят», — рассказали в одном из ресторанов.