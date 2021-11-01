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Чашка кофе за 50 тысяч рублей в Будапеште возмутила туриста

Мира Маркина
1 час назад

В кафе Будапешта обманули иностранного туриста и попытались продать ему чашку кофе за 210 тысяч форинтов (около 50 тысяч рублей). Об этом сообщает Berliner Zeitung.

Чашка кофе за 50 тысяч рублей возмутила туриста
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Мужчина из Германии решил зайти в одно из кафе и заказал себе чашку кофе. Когда ему принесли чек, оказалось, что напиток стоил 210 тысяч форинтов. Туриста шокировала стоимость кофе, и он отказался платить. Официанты начали пугать его, угрожать расправой и вызовом полиции.

Ситуация привлекала полицейского в штатском. В результате владельцев кафе арестовали по подозрению в вымогательстве. Такая схема обмана распространена в Будапеште, и правоохранительные органы часто ловят злоумышленников с поличным.

Ранее неприятная ситуация произошла с российскими туристами в Грузии. Путешественников ограбили на два миллиона рублей в регионе Сванетия, когда они остановились в лагере перед восхождением на гору Ушба.

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