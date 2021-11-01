Чашка кофе за 50 тысяч рублей возмутила туриста

В кафе Будапешта обманули иностранного туриста и попытались продать ему чашку кофе за 210 тысяч форинтов (около 50 тысяч рублей). Об этом сообщает Berliner Zeitung.

Мужчина из Германии решил зайти в одно из кафе и заказал себе чашку кофе. Когда ему принесли чек, оказалось, что напиток стоил 210 тысяч форинтов. Туриста шокировала стоимость кофе, и он отказался платить. Официанты начали пугать его, угрожать расправой и вызовом полиции.

Ситуация привлекала полицейского в штатском. В результате владельцев кафе арестовали по подозрению в вымогательстве. Такая схема обмана распространена в Будапеште, и правоохранительные органы часто ловят злоумышленников с поличным.