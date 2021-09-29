В Грузии на 2 миллиона обокрали российских туристов

В горном грузинском регионе Сванетия неизвестные ограбили лагерь туристов из России и Украины. Сумма ущерба предварительно оценивается в 2 миллиона рублей.

Как сообщают СМИ, туристы прибыли в Сванетию для восхождения на гору Ушба. Среди украденных вещей было дорогое альпинистское снаряжение, фототехника, ноутбуки, деньги и документы.

Сами туристы подозревают в случившемся «банду из общины Бечо», которая днем ранее была замечена рядом с лагерем. Об этом туристы сообщили в полицию, но на их заявление никак не отреагировали. Оперативно-розыскные мероприятия также предприняты не были, хотя ограбление произошло еще 19 сентября.

Путешественники, не раз бывавшие в Сванетии, рассказали, что этот случай не первый. Еще в конце июля здесь обокрали автобус туристов из Германии, а ранее была попытка ограбить польских отдыхающих.

«Мы много лет приезжаем в Сванетию, возим сюда людей, рекламируем местные горы. У нас здесь множество друзей, которые годами по крупицам создавали туринфраструктуру и выстраивали образ родного горного края с абсолютной безопасностью. Несколько человек из общины Бечо рискуют уничтожить все, что долгое время создавалось множеством людей, а вялые действия местных правоохранителей только разжигают их азарт», — объяснил один из пострадавших.