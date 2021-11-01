Раскрыта оптимальная стоимость тура в Турцию на Новый год

Турция стала одним из лидеров по продажам туров на Новый год. Об этом сообщает Tourdom. Специалисты решили подсчитать, во сколько обойдется поездка. Аналитики рассмотрели в качестве примера стоимость 10-дневного тура на двоих с вылетом из Москвы 29 и 30 декабря.

Гостиницы с подогреваемыми бассейнами на all inclusive пользуются особенной популярностью в зимнее время. Среди них – Limak Arcadia Sport Resort Hotel (Белек) и Ic Hotel Green Palace (Кунду). Туры с 30 декабря на 10 дней с проживанием в этих отелях предлагаются за 147 и 153 тыс. руб. соответственно.

"Akka Antedon в Бельдиби рекомендуют как отель с большой красивой территорией с соснами. В стоимость турпакета на двоих (186,6 тыс. руб.) уже включен праздничный ужин.



По соотношению цена-качество турагенты советуют обратить внимание на Trendy Lara – 159 тыс. руб. за 10-дневный тур с 29 декабря. Несмотря на то что это не первая береговая линия, отель востребован у туристов, здесь также есть подогреваемый бассейн с морской водой",

- пишут специалисты Tourdom.

Размещение в пятизвездочном отеле на двоих по системе "все включено" на острове Кунду с обогреваемым бассейном обойдется в 153 тысячи рублей приблизительно.

А стоимость отдыха в отеле на аналогичных условиях в провинции Анталья обойдется дороже — от 159 тысяч рублей.