Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Одиноким мужчинам стало труднее заселиться в отели Турции

Стелла Шмель
15 минут назад

Мужским туристическим компаниям в Турции стало тяжелее найти отель для заселения. Отельеры запрещают селиться одиноким мужчинам в ряде гостиниц. Об этом заявили президент Союза туристических агентств Сергей Голов и генеральный директор туристической компании "Розовый слон" Алексан Мкртчян. Их слова приводит URA.ru.

Одиноким мужчинам стало труднее заселиться в отели Турции
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Есть некоторые категории отелей, которые в принципе не размещают там одиноких мужчин. В Турции таких отелей достаточное количество. Турки в основном говорят, что их отели предназначены для семейного отдыха и одиноким мужчинам там делать нечего. Мать с ребенком могут разместить, как и отца с ребенком",

- рассказал Голов.

Мкртчян уточнил, что речь идет об определенных отелях, которые не готовы заселять мужчин компаниями.

"Когда вас три-пять человек, [возникают проблемы]. А когда ты один, легко забронировать, такой проблемы нет. С девушками такой проблемы нет нигде в мире".

Одна из читательниц рассказала URA.RU о сложностях при заселении, с которыми столкнулись ее родственники. Она пояснила, что вместе со своей семьей заселилась в бунгало, а на следующий день они ждали приезда еще двух племянников — 18 и 9 лет. Им был необходим дополнительный номер, но бронь в отеле подтверждать не хотели.

"Сотрудникам отеля пришлось объяснить, что это дети, а не одинокие мужчины".

А если вы планируете в ближайшее время отдохнуть, прочтите инструкцию о том, как не потратить много денег на отпуск.

Новости путешествий,Сергей Голов,Алексан Мкртчян,РИА Ura.ru,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители