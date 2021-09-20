Одиноким мужчинам стало труднее заселиться в отели Турции

Мужским туристическим компаниям в Турции стало тяжелее найти отель для заселения. Отельеры запрещают селиться одиноким мужчинам в ряде гостиниц. Об этом заявили президент Союза туристических агентств Сергей Голов и генеральный директор туристической компании "Розовый слон" Алексан Мкртчян . Их слова приводит URA.ru .

"Есть некоторые категории отелей, которые в принципе не размещают там одиноких мужчин. В Турции таких отелей достаточное количество. Турки в основном говорят, что их отели предназначены для семейного отдыха и одиноким мужчинам там делать нечего. Мать с ребенком могут разместить, как и отца с ребенком",

"Когда вас три-пять человек, [возникают проблемы]. А когда ты один, легко забронировать, такой проблемы нет. С девушками такой проблемы нет нигде в мире".

Одна из читательниц рассказала URA.RU о сложностях при заселении, с которыми столкнулись ее родственники. Она пояснила, что вместе со своей семьей заселилась в бунгало, а на следующий день они ждали приезда еще двух племянников — 18 и 9 лет. Им был необходим дополнительный номер, но бронь в отеле подтверждать не хотели.