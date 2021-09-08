Как не потратить много денег на отпуск: инструкция

Совсем необязательно тратить баснословное количество денег, чтобы отдохнуть за границей или на территории России. Есть несколько лайфхаков, которые позволят вам сэкономить и при этом получить удовольствие от отпуска. "Рамблер" расскажет об этом в инструкции.

Подготовка к отдыху

Билеты на самолет. Больше всех на авиабилетах экономят те, у кого есть банковская карта, которая начисляет мили за различные покупки. С помощью них вы можете оплатить полностью или частично свой билет.

Тур или самостоятельная покупка. Иногда самостоятельная покупка авиабилетов и бронирование отеля обходится сильно дешевле, чем если бы вы покупали путевку у туроператора. Однако может быть и совсем противоположное. Поэтому стоит сравнить варианты, поскольку разница может оказаться довольно большой. Также стоит отметить, что смещение путешествия на одну или две недели также может сильно сказаться на стоимости вашего отдыха.

Не в сезон. Во многих странах не в сезон прохладнее, однако это вовсе не означает, что место становится менее красивым. В этом есть свои плюсы: билеты и аренда жилья обойдутся значительно дешевле и, как бонус, туристов практически не будет.

Экономия в путешествии

Список. Перед путешествием заранее составьте список, куда вы планируете сходить в пункте назначения, а именно достопримечательности, театры, музеи, кафе и рестораны. Сравните цены, изучите отзывы, а может вы и вовсе попадете на какой-нибудь фестиваль, где будет бесплатный вход.