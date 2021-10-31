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Россиянка рассказала, какие вещи позорят соотечественников в США

Мария Иглина
1 час назад

Российская туристка побывала в США и назвала вещи, которые не только выдают соотечественников в стране, но и считаются позорными или грубыми. Об этом она рассказала в личном блоге на платформе "Яндекс.Дзен".

Россиянка рассказала, какие вещи позорят соотечественников в США
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В России довольно распространено пристальное разглядывание незнакомых людей, но в США, по словам девушки, такое считается неприемлемым. Она также отметила, что американцы часто отводят взгляд, делают вид, что проверяют телефон, носят темные очки и никогда не останавливаются рядом с другой машиной на красный свет светофора.

Также россиянка рассказала, что использование аварийного сигнала автомобиля в качестве жеста благодарности на дороге в США расценивается как сигнал неисправности с машиной и может сбить с толку других водителей. Поэтому она советует вместо этого поднять руку, высунув ее из окна. Еще одна особенность, которая выдает отечественных туристов — способ парковки:

"В Америке паркуются только передним бампером к бордюру. Достать что-то из багажника так проще, поэтому для американцев такой способ парковки привычнее".

В США также считается дурным тоном оставлять в заведениях маленькие чаевые (менее 20 процентов от суммы заказа). Некоторые воспринимают такой жест как довольство обслуживанием.

Читайте также о том, почему россияне уезжают из страны.

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