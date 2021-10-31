"Здесь просто живешь и наслаждаешься": почему россияне уезжают из страны

Все больше людей желают уехать из России, наиболее активна в вопросе эмиграции молодежь от 18 до 24 лет. Год назад Россию покинули 377 тыс. человек. По сравнению с 2012 годом, число эмигрантов выросло в три раза. "Рамблер" выяснил, почему россияне предпочитают жить в других странах.

Зачастую люди уезжают, чтобы получить европейское образование, найти работу и получать зарплату в долларах или евро. Таким образом, человек может помогать семье и чувствовать себя комфортно. В ситуации коронавируса европейские выплаты от государства здорово помогли населению.

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"Я работала архитектором в России и получала 30 тысяч, хотя была руководителем. Решила, что отучусь еще и в Германии, найду работу там. Не могу сказать, что мне сразу предложили какие-то огромные деньги (я сейчас работаю в архитектурном бюро в Берлине). Но я чувствую себя стабильно со средней зарплатой здесь, а в России денег реально не хватало", - рассказала Наталья.

Некоторые люди не планируют остаться жить в Европе, но со временем начинают осознавать плюсы жизни в другой стране. Одной из главных причин для переезда стал плохой климат и низкий уровень экологической образованности россиян.

"Изначально я уехала в Германию за европейским образованием. Сейчас причин, чтобы остаться, появилось несколько. Я не говорю, что не вернусь в Россию, но есть причины, почему возвращаться сейчас мне бы не хотелось.

Как минимум, здесь всем все равно, как ты выглядишь. Самовыражайся сколько влезет. В Германии высокая экологическая образованность. Тут реально бесплатное высшее образование и отличная система здравоохранения. Знаешь, есть свои минусы, но все работает как часы. Здесь я могу построить хорошую карьеру с адекватной зарплатой в своей сфере, а в России нет. И, конечно, мне доступны путешествия!"

Но не всегда европейское образование играет на руку россиянам. Оказывается, в некоторых случаях именно оно вынуждает на эмиграцию.

"Я учился в Англии, занимался аналитическими отчетами в медицинской сфере. А когда вернулся в Россию с этим дипломом, то столкнулся с ситуацией, когда вся терминология и понимание тех или иных процессов выстроены иначе. Я просто не мог понять, что от меня хотят, хотя мы делали одну работу. Из-за этого я улетел жить и работать в Люксембург. У меня, кстати, есть еще друзья, которые попали в такую же ситуацию вынужденного переезда", - рассказал Артем.

При этом почти каждый человек писал о свободе передвижения, свободе слова и прочих свободах. Казалось, будто напряженная обстановка чаще всего вынуждает людей уезжать.

"Мы переехали в Бельгию уже достаточно давно. Здесь чисто, все кажется простым и мы свободны перемещаться по миру. Если что-то не нравится, ты просто говоришь об этом. В России было ощущение, что дадут по шапке".

Признаемся честно, множество женщин уезжают в другие страны из-за любви. Об этом нам рассказала Ольга, которая уже семь лет проживает в Хорватии.

"Мы познакомились с ним в Интернете. Сначала я у него пожила, мне было хорошо. Потом он попробовал жить в России и ничего не вышло. Когда мы развелись спустя несколько лет жизни, я решила не возвращаться. Здесь море, солнце, приятный ритм для жизни. Я обожаю Москву, но наездами. Зимой просто невозможно. Кстати, мужа второго я уже тоже нашла. Здесь нет предубеждений насчет возраста и прочего, ты просто живешь и наслаждаешься каждым днем. Это супер!".

В целом, все респонденты признались, что для начала нужно хорошенько поездить по миру, чтобы понять, где ты реально хочешь жизнь. Потому что в каждой стране есть свои особенности и далеко не всегда Россия проигрывает Европе.