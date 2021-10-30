Названы самые раздражающие привычки туристов

Cамые раздражающие привычки постояльцев отеля рассказала жительница Великобритании. Женщина работает на респшене в гостинице и записывает видео в TikTok о работе в сфере гостиничного дела и трудных клиентах.

В частности, британка Сэмми Кахкола (Sammie Kahkola) рассказала о самых раздражающих привычках гостей. Оказалось, что сотрудников отеля больше всего бесит требование гостей бесплатно повысить класс номера.

Женщина объяснила, что гости часто ждут, что им запросто поменяют номер на "получше" и говорят без стеснения: "Если номер свободен, то почему вы не можете просто поселить меня туда, он же не будет использоваться другим гостем".

Кроме того, постояльцы иногда не хотят оплачивать поздний выезд из отеля, пытаясь обмануть сотрудников гостиницы. В частности, они якобы выселяются, расплачиваются на ресепшене и возвращаются в номер, надеясь избежать доплнительной платы.

Некоторые даже пытаются уехать без оплаты на стойке регистрации. Один клиент даже жаловался, что с его карты сняли деньги после выезда, хотя он этого нее разрешал делать и к стойке регистрации не подходил.