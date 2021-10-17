Почему нужно осматривать постель и где хранить еду в гостиничном номере — бортпроводница рассказала, как безопасно остановиться в отелях.

Пользовательница TikTok Кэт Камалани @katkamalani ведет блог о жизни, быте и работе стюардессой. Кэт делится секретами и полезными знаниями, которые она узнала, работая в крупной авиакомпании. На страницу девушки подписаны 756.6 тысяч человек.

Одно из самых популярных видео Кэт — советы от бортпроводницы о том, как правильно заселяться в отель. Ролик, где девушка объясняет основы безопасности в гостиницах, собрал 6,6 млн просмотров и 1,4 млн лайков.

Итак, вот советы, которые дает Кэт.

1. Не произносить вслух номер комнаты, в которой вы останавливаетесь — на случай, если кто-то за вами следит и подслушивает;

2. Проследить, чтобы никто не шел за вами по коридору;

3. Убедиться, что в номере нет никого за шторками или под кроватью;

4. Всегда закрывать двери на верхний замок;

5. Проверить, нет ли в кровати постельных клопов — жучков можно заметить на углах;

6. Убрать любые декоративные предметы, вроде подушек и покрывал, так как их никогда не стирают;

7. Не класть багаж на кровать, так как чемодан скорее всего очень грязный после аэропорта;

8. Если в комнате нет холодильника, положить еду в ведро для льда.

В комментариях пользователи добавили свои лайфхаки безопасного заселения в отель.

"Не забудьте проверить наличие скрытых камер и тараканов в туалете".

"Я работала в нескольких отелях, и поверьте мне, в дорогих стирают и подушки, и одеяла".

"Я работала в отеле, и мы не стираем одеяло посередине".