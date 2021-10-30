На египетских курортах зафиксировали дефицит номеров в пятизвездочных отелях. Все дело в «беспрецедентном наплыве» туристов из России. Об этом СМИ сообщили в посольстве Египта в Москве.

При этом в остальных ценовых сегментах дефицита номеров эксперты не зафиксировали. Дефицит, замеченный сейчас, называют временным из-за большого наплыва путешественников из России.

В Египте на данный момент обстановка с коронавирусом остается стабильной.

Отмечается, что на ноябрьские праздники россияне также выбирают Египет и Турцию. Номера в отелях на этих курортах расхватывают как горячие пирожки, а среди шезлонгов на пляже то и дело слышится русская речь. Билеты на рейсы в ноябре раскупили почти на 75%.