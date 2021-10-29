Названы популярные теплые страны у россиян для зимовки

Аналитики перечислили популярные направления для путешествий в зимний период. Об этом стало известно из исследования сервиса для онлайн-покупки билетов Aviasales, поступившего в редакцию "Ленты.ру".

Так 12 процентов от всех авиабилетов за границу приходятся на Турцию, девять процентов — на Венгрию, по четыре процента — на Грузию, ОАЭ и Таиланд.

Потри процента от путешественников отправятся на Шри-Ланку, Мальдивы и в Египет.

А на самую долгую зимовку, в среднем на четыре месяца, россияне планируют отправиться в США и Кению. Далее идут Бразилия, Доминикана и Таиланд — там туристы проведут около месяца. По 20 дней путешественники пробудут в Мексике и Черногории.

Что касается внутрироссийских направлений, то лидирует Москва, на втором месте Санкт-Петербург, а на третьем — Сочи.