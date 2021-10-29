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Названы популярные теплые страны у россиян для зимовки

Мария Иглина
47 минут назад

Аналитики перечислили популярные направления для путешествий в зимний период. Об этом стало известно из исследования сервиса для онлайн-покупки билетов Aviasales, поступившего в редакцию "Ленты.ру".

Названы популярные теплые страны у россиян для зимовки
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Так 12 процентов от всех авиабилетов за границу приходятся на Турцию, девять процентов — на Венгрию, по четыре процента — на Грузию, ОАЭ и Таиланд.

Потри процента от путешественников отправятся на Шри-Ланку, Мальдивы и в Египет.

А на самую долгую зимовку, в среднем на четыре месяца, россияне планируют отправиться в США и Кению. Далее идут Бразилия, Доминикана и Таиланд — там туристы проведут около месяца. По 20 дней путешественники пробудут в Мексике и Черногории.

Что касается внутрироссийских направлений, то лидирует Москва, на втором месте Санкт-Петербург, а на третьем — Сочи.

Читайте также о том, что россияне снова обогнали европейцев по турпотоку в Турцию.

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