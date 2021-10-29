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"Беспрецедентный наплыв россиян": в отелях Египта не осталось мест

Даша Краснова
2 часа назад

В Египте зафиксировали дефицит номеров в пятизвездочных отелях из-за «беспрецедентного наплыва» россиян. Об этом сообщили сотрудники посольства Египта в Москве.

"Беспрецедентный наплыв россиян": в отелях Египта не осталось мест
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Там заявили, что в других ценовых сегментах дефицита номеров на популярном курорте не наблюдается, кроме того, страна сняла ограничение на заполняемость отелей и в ближайшее время число доступных мест будет только расти.

«В свете возвращения российских туристов и растущего спроса на египетские курорты в стране каждый день открываются новые отели и туристические объекты», — заявили в пресс-службе.

При этом ситуация с COVID-19 в Египте стабильна, признаков ухудшения из-за притока туристов из России не наблюдается.

Режим нерабочих дней в стране предложила ввести вице-премьер Татьяна Голикова. Во время совещания с членами правительства президент России Владимир Путин поддержал ее инициативу и заявил, что в настоящее время особенно важно «сбить пик новой волны эпидемии».

Ранее "Рамблер", почему путевки в Турцию и Египет подорожали.

Новости путешествий,Татьяна Голикова,Владимир Путин,
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