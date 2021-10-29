"Беспрецедентный наплыв россиян": в отелях Египта не осталось мест

В Египте зафиксировали дефицит номеров в пятизвездочных отелях из-за «беспрецедентного наплыва» россиян. Об этом сообщили сотрудники посольства Египта в Москве.
Там заявили, что в других ценовых сегментах дефицита номеров на популярном курорте не наблюдается, кроме того, страна сняла ограничение на заполняемость отелей и в ближайшее время число доступных мест будет только расти.
«В свете возвращения российских туристов и растущего спроса на египетские курорты в стране каждый день открываются новые отели и туристические объекты», — заявили в пресс-службе.
При этом ситуация с COVID-19 в Египте стабильна, признаков ухудшения из-за притока туристов из России не наблюдается.
Режим нерабочих дней в стране предложила ввести вице-премьер Татьяна Голикова. Во время совещания с членами правительства президент России Владимир Путин поддержал ее инициативу и заявил, что в настоящее время особенно важно «сбить пик новой волны эпидемии».
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