"Беспрецедентный наплыв россиян": в отелях Египта не осталось мест

В Египте зафиксировали дефицит номеров в пятизвездочных отелях из-за «беспрецедентного наплыва» россиян. Об этом сообщили сотрудники посольства Египта в Москве.

Там заявили, что в других ценовых сегментах дефицита номеров на популярном курорте не наблюдается, кроме того, страна сняла ограничение на заполняемость отелей и в ближайшее время число доступных мест будет только расти.

«В свете возвращения российских туристов и растущего спроса на египетские курорты в стране каждый день открываются новые отели и туристические объекты», — заявили в пресс-службе.

При этом ситуация с COVID-19 в Египте стабильна, признаков ухудшения из-за притока туристов из России не наблюдается.