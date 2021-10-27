Почему путевки в Турцию и Египет подорожали

Из-за ноябрьских "каникул" туроператоры ожидают стопроцентную загрузку на курортах Египта и Турции. "Рамблер" выяснил, почему путевки резко подорожали.

Конец октября и начало ноября всегда были временем повышенного спроса на билеты по причине каникул в школах. Обычно загрузка на турецких и египетских курортах была около 70%, но нерабочая неделя добавила к ним еще 25%.

Сейчас стоимость на билет из Москвы на курорты Египта достигла 70-80 тысяч рублей на пассажира в экономическим классом. Ожидается, что к 30 октября загрузка отелей и мест на чартерных и регулярных рейсах будет 100% из всех регионов.

Повышение цен связано еще и с тем, что в Сочи ужесточили правила заселения в отели. Теперь путешественники должны предъявить либо сертификат о вакцинации, либо справку о медицинском отводе, либо отрицательный результат ПЦР-теста.

Аналогичные требования затронули рестораны, кафе и другие места общественного питания. Это снизило интерес туристов к отечественным курортам. Зато интерес к перелетам в другие страны вырос вдвое, а средняя стоимость перелета увеличилась на 10%.

"С учетом динамического ценообразования на последние места на рейсах, которых не так много, билеты продаются. Например, в турецкую Анталью по 35 тысяч рублей, а в Хургаду и Шарм-эш-Шейх — от 50-60 тысяч рублей. Цены действительно стали выше, так как увеличилась загрузка рейсов. Цена динамичная, но длинные выходные позволили загрузить как рейсы, так и улучшить загрузку гостиниц", — сказал Горин.